Le direzioni competenti del Mimit e del Mit, accogliendo la richiesta dell'Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici (Ania) che ha evidenziato esigenze di natura tecnico-organizzativa, hanno emanato una circolare che prevede la calendarizzazione al 16 luglio dell'obbligo, per i monopattini elettrici che circolano in Italia, di dotarsi di un'assicurazione Rc. Rimane invece confermata al 16 maggio la scadenza dell'obbligo per i proprietari di dotare i monopattini di un apposito contrassegno.