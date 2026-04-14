Infortuni da monopattino, è picco tra giovani uomini: spesso caschi assenti | Dal 16 maggio scatta l'obbligo di targa e assicurazione

Il 78% degli infortuni in monopattino è dovuto a cadute singole, spesso causate da pavimentazione irregolare e superfici scivolose, o a distrazioni come l'utilizzo del cellulare o del navigatore. E a complicare il tutto è anche l'assenza del casco, che spesso non viene indossato. Lo rivela uno studio condotto dall'associazione degli Ortopedici e Traumatologi ospedalieri d'Italia (Otodi) e pubblicato su Journal of Orthopaedic Reports, che per la prima volta analizza in modo sistematico gli infortuni nel centro storico di Roma e mette in guardia da un "impatto rilevante sui Pronto soccorso".