ecco perché

Monopattini elettrici in sharing, stop a Firenze da aprile 2026: la delibera del Comune

Alla base della decisione la nuova normativa nazionale e le criticità sulla gestione del servizio

22 Nov 2025 - 17:22
© IPA

© IPA

Da aprile 2026 stop ai monopattini in sharing a Firenze. Dopo due proroghe il Comune ha deciso di non proseguire col servizio in modo strutturato. Alla base della decisione, formalizzata da una delibera a firma dell'assessore alla mobilità Andrea Giorgio, il cambio della normativa nazionale e criticità sulla gestione del servizio.

Il motivo

 Tra queste il fatto che sarebbe problematico garantire il rispetto dell'obbligo del casco nonostante i controlli della Municipale. Per il Comune "si viene a creare una situazione di potenziale violazione sistematica del codice della strada non accettabile per la sicurezza urbana e per quella stradale". 

Gli obblighi per i monopattini

© Withub

© Withub

© Withub

