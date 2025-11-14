Logo Tgcom24
Ferma un giovane in monopattino: vigilessa aggredita e ferita nel Milanese

I responsabili sarebbero già noti alle forze dell'ordine, ma sono riusciti a fuggire dopo l’accaduto

14 Nov 2025 - 12:32
© IPA

© IPA

Una giovane agente della polizia locale di Bollate, nel Milanese, è stata aggredita dopo aver fermato un ragazzo che viaggiava contromano su un monopattino. La 24enne è stata colpita con calci e pugni da alcune persone presenti, intervenute in difesa del giovane. La vigilessa, rimasta ferita, è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. I carabinieri di Rho assieme ai colleghi dell'agente stanno lavorando per rintracciare i responsabili dell'aggressione: gli autori sarebbero già noti alle forze dell'ordine ma sono riusciti a far perdere le proprie tracce dopo l’accaduto.

