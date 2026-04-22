Dl sicurezza, via libera della Camera alla fiducia | Piantedosi: "Decreto correttivo entro venerdì"

La Camera ha approvato la fiducia sul decreto sicurezza con 203 voti favorevoli, 117 contrari e 3 astenuti. L'esame del provvedimento proseguirà con la discussione e il voto dei 145 ordini del giorno e poi ci sarà il voto finale, atteso per venerdì 24 aprile. Sempre per venerdì è atteso un nuovo decreto correttivo, dopo le osservazioni del Quirinale. Secondo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi il decreto correttivo "prevede quello che è stato anticipato: un correttivo basato sulle osservazioni che ci sono pervenute dal Quirinale. Come abbiamo sempre fatto, noi teniamo in massima considerazione le osservazioni del Colle. La norma comunque mantiene una sua utilità e nobiltà che noi volevamo conferirle, e cioè rilanciare un tema, quello dei rimpatri volontari assistiti che già si fanno insieme a organizzazioni umanitarie, quindi lo faremo secondo le osservazioni che ci sono pervenute".