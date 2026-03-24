Ponte sullo Stretto, l'ad Ciucci: "Cantieri nell'ultimo trimestre 2026 se ok all'iter entro l'estate"

"L'aggiornamento del corrispettivo spesso ricordato che passa da 3,9 miliardi nel 2006 a 6,7 nel 2011 e a 10,5 miliardi oggi è il risultato pressoché esclusivo dell'aumento dei prezzi sulla base di una formula di indicizzazione prevista contrattualmente e tenuto conto dell'eccezionale aumento dei prezzi registrato nel periodo doloroso del Covid, - ha spiegato, - quindi non è attribuibile a varianti di lavori che invece sarebbero perfettamente nell'ambito del limite del 50%". "A differenza di quanto è stato detto anche in questa sede le eventuali varianti non si cumulerebbero ma dovrebbero essere considerate singolarmente e quindi anche a voler considerare le varianti introdotte nel progetto" ha proseguito Ciucci "saremmo ampiamente al di sotto del 50%".