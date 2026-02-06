Ponte sullo Stretto, ministro Salvini: "Avvio lavori è questione di mesi"

L'iter del Ponte sullo Stretto "non" è azzerato, semplicemente la Corte dei Conti ha fatto alcuni rilievi e noi che siamo rispettosi abbiamo portato in Cdm e porteremo avanti i rilievi e le interlocuzioni con la Commissione Ue, per poi procedere all'avvio dei cantieri che avremmo potuto aprire già l'anno scorso: questo era l'obiettivo, poi è intervenuta la Corte dei Conti e quindi l'obiettivo non è più il 2025 che si è chiuso ma il 2026", ha precisato il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini.