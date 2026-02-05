Ponte sullo stretto, regia al Ministero per adempimenti alla Corte dei Conti
La bozza non prevede un commissario per l'opera e limiti alla magistratura contabile
Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avvia una serie di adempimenti per conformarsi alle deliberazioni della Corte dei conti circa il Ponte sullo Stretto, secondo quanto si legge nella bozza del decreto Ponte approdata in consiglio dei Ministri. La bozza non prevede un commissario per l'opera e limiti alla magistratura contabile.
Il Mit, si legge, sottoporrà al controllo di legittimità della Corte l'accordo di programma e a svolgere, in raccordo con le amministrazioni competenti, "gli adempimenti istruttori propedeutici all'adozione di una nuova delibera del Cipess" attraverso: l'aggiornamento del piano economico-finanziario della società concessionaria; l'acquisizione del parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) sulle tariffe di pedaggio, la sottoposizione al Consiglio superiore dei lavori pubblici.