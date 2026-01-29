Ponte sullo Stretto, Salvini: "Quei fondi non si toccano, per il maltempo ne troveremo altri"

Il Vicepremier Matteo Salvini torna a parlare del Ponte sullo Stretto di Messina che permetterebbe di velocizzare le operazioni di soccorso in caso di catastrofi come quella che sta colpendo il comune di Niscemi (Caltanissetta). "I fondi per il Ponte sullo Stretto per l'emergenza maltempo? No, perché sono fondi per investimenti, bisogna conoscere le cose. Abbiamo quasi cantieri aperti in Sicilia per 30 miliardi, come facciamo? Li blocchiamo? Troveremo i fondi che servono per Sicilia, Calabria e Sardegna ma senza bloccare le scuole, gli ospedali, i ponti, le gallerie, la Tav, il tunnel del Brennero. Il ponte serve ai siciliani - prosegue Salvini -, anzi: col ponte probabilmente in caso di eventi disastrosi anche i soccorritori riuscirebbero a intervenire più velocemente, quindi non si capisce perché i siciliani dovrebbero avere i problemi e non avere neanche il ponte".