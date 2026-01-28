Niscemi e quei progetti mai realizzati per la frana del 1997

Tutto, appunto, ha inizio quel 13 ottobre 1997. Il dissesto colpisce i quartieri Sante Croci, Pirillo e Canalicchio, abbattendo 48 edifici e costringendo circa 400 persone a lasciare le proprie case. Per 13 mesi nella zona rimane in vigore lo stato d'emergenza ma non c'è nemmeno l'ombra di un progetto che punti a consolidare il versante. La Regione e il dipartimento regionale della Protezione civile avviarono un progetto, che per anni rimase attivo e il cui importo complessivo è stimato a circa 14,5 milioni di euro. Alla fine, però, l'unico intervento realizzato concretamente fu un terrazzamento nelle aree che sono franate pochi giorni fa. Mentre il progetto di lavoro sul costone, lì dove era più pericolante, fu lasciato nel dimenticatoio. Per poi essere definitivamente stracciato nel 2010 a causa dei "gravi ritardi della azienda appaltatrice".