Ispra: 1,28 milioni di italiani vivono in aree a rischio frana

Secondo i dati condivisi dall'Ispra, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, il 94,5% dei comuni italiani si trova in aree a rischio per frane, alluvioni, valanghe e/o erosione costiera e il 19,2% del territorio nazionale è classificato a maggiore pericolosità per frane e alluvioni. Un milione e 280mila abitanti vivono in aree a pericolosità da frana elevata a molto elevata. Inoltre, sei milioni e 800mila cittadini sono esposti al rischio delle alluvioni nello scenario a pericolosità idraulica media con tempi di ritorno compresi tra 100 e 200 anni. L'Istituto ricorda che tutti i dati sono a disposizione dell'intero Paese per la prevenzione e mitigazione del rischio.