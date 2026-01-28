I dati

Ispra: 1,28 milioni di italiani vivono in aree a rischio frana

Secondo l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale il 19,2% del territorio nazionale è classificato a maggiore pericolosità

28 Gen 2026 - 18:16
© Consorzio Sappada Dolmiti Turismo

© Consorzio Sappada Dolmiti Turismo

Secondo i dati condivisi dall'Ispra, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, il 94,5% dei comuni italiani si trova in aree a rischio per frane, alluvioni, valanghe e/o erosione costiera e il 19,2% del territorio nazionale è classificato a maggiore pericolosità per frane e alluvioni. Un milione e 280mila abitanti vivono in aree a pericolosità da frana elevata a molto elevata. Inoltre, sei milioni e 800mila cittadini sono esposti al rischio delle alluvioni nello scenario a pericolosità idraulica media con tempi di ritorno compresi tra 100 e 200 anni. L'Istituto ricorda che tutti i dati sono a disposizione dell'intero Paese per la prevenzione e mitigazione del rischio. 

Leggi anche

Maltempo al Sud, Meloni: "Primissimo stanziamento di 100 milioni ma è in arrivo un decreto con le risorse necessarie, spiace per le polemiche"

Può franare l'intero Paese? Cosa rischiano ora gli abitanti di Niscemi?

Ti potrebbe interessare

videovideo
ispra
frana
rischio alluvione

Sullo stesso tema