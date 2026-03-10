Ponte sullo Stretto, Mit: ok in Cdm a iter lavori, confermati 13,5 mld dal 2026

salvini: "grande soddisfazione"

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini esprime "grande soddisfazione per l'approvazione in Cdm dell'iter del Ponte sullo Stretto di Messina. Confermato, infatti, lo stanziamento di 13,5 miliardi per la realizzazione dell'opera a partire dal 2026, in accordo con tutti i dicasteri interessati". Questo si legge in una nota del Mit.

Il decreto Ponte è tornato in Consiglio dei ministri per l'esame di alcune modifiche rispetto al testo deliberato il 5 febbraio. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sottolineando che il Cdm ha inserito il testo tra "le varie ed eventuali" all'ordine del giorno. Confermato infatti lo stanziamento di 13,5 miliardi per la realizzazione dell'opera a partire dal 2026, in accordo con tutti i dicasteri interessati. Sono emersi, intanto, alcuni rilievi della Ragioneria generale dello Stato sulla prima versione del dl.

