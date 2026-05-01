Carburanti, prorogato il taglio delle accise

Con l’ultimo provvedimento approvato in Consiglio dei ministri, l’esecutivo introduce una proroga del taglio delle accise più breve, più selettiva e con un impatto economico contenuto. La misura durerà 21 giorni, fino al 21 maggio, e soprattutto non sarà uguale per tutti i carburanti. Il gasolio beneficerà di una riduzione significativa, pari a 20 centesimi al litro, mentre la benzina si fermerà a un taglio di appena 5 centesimi. Gli aiuti sono così concentrati dove il rincaro è stato più pesante, cercando di offrire un sostegno più aderente alla realtà dei consumi, soprattutto per imprese e categorie produttive.