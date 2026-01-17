Cgia: "In quattro anni carico fiscale giù di 33 miliardi di euro per le famiglie"

Il gettito, sempre secondo l'Ufficio studi Cgia, è cresciuto grazie all'espansione dell'occupazione e ai rinnovi contrattuali che hanno determinato un aumento delle retribuzioni e delle entrate tributarie e contributive. L'inasprimento del carico fiscale è stato alimentato dalla sospensione della deducibilità di specifiche voci di costo e dall'abrogazione dell'Ace (Aiuto alla crescita economica). Interventi che hanno gravato sulle società di capitali, circa 1 milione e mezzo di imprese pari al 35% del totale nazionale. E a partire da quest'anno banche e assicurazioni verseranno all'erario complessivamente 5 miliardi e 600 milioni di euro in più.