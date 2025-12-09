Per avere il certificato di malattia basterà la visita da remoto: cosa succede per lavoratori e medici dal 18 dicembre

Attenzione però: nonostante la legge diventi operativa il 18 dicembre, la possibilità di ottenere il certificato via televisita non sarà immediata. Come precisa la Fimmg, servirà prima un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, che dovrà definire casi specifici e modalità operative per la telecertificazione. Non è stata fissata alcuna scadenza precisa per questo passaggio.



Fino all'approvazione dell'accordo, continueranno ad applicarsi le regole attuali: il medico dovrà verificare di persona le condizioni del paziente, sia in ambulatorio sia a domicilio. La Fimmg ha assicurato che parteciperà attivamente alle decisioni, forte dell'esperienza maturata durante la pandemia con le certificazioni dei positivi al Covid.



Le tutele contro gli abusi Un aspetto fondamentale: il provvedimento mantiene intatte le tutele contro i certificati falsi. Le sanzioni severe per lavoratori e medici che rilasciano attestazioni non veritiere si applicheranno sia alle certificazioni in presenza sia a quelle effettuate in modalità telematica. Le visite fiscali continuano regolarmente: nel primo trimestre 2025 ne sono state effettuate circa 223mila, con una leggera flessione del 3% rispetto all'anno precedente. Nel settore privato il calo è più marcato (-11,4%), mentre nel pubblico si registra una crescita del 7,9%.