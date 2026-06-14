Sempre più condizionatori nelle case degli italiani, la spesa per l'energia raggiunge i 400 euro

Con l'arrivo anticipato del caldo, che già dal mese di maggio ha portato a bollini rossi e arancioni da nord a sud Italia, scatta l'accensione dei condizionatori, un elettrodomestico che, complici i cambiamenti climatici, è diventato sempre più un prezioso alleato nella battaglia contro le ondate di calore, al punto che il numero di impianti di climatizzazione installati nelle case italiane è più che raddoppiato negli ultimi anni. E secondo gli ultimi dati Sima-Velux, usa il condizionatore il 60% delle famiglie italiane. Ma questa estate dovranno fare i conti anche con l'aumento delle tariffe elettriche legato alla guerra in Medioriente, con conseguente crescita della spesa in bolletta, e non mancano gli allarmi sanitari legati alla errata areazione degli ambienti.