Caro, carissimo condizionatore: ecco come contenere i costi

2. IMPOSTARE LE FUNZIONI CORRETTE E NON CREARE IL POLO NORD IN CASA - I condizionatori moderni sono dotati di numerosissime funzioni: molti consumatori hanno però la cattiva abitudine di utilizzare sempre la stessa, ovvero il raffreddamento. In realtà, sono da esplorare le modalità deumidifica e la sleep, per citarne solo alcune: in questo modo si possono ridurre i consumi rispettivamente fino al 13% e 10%. La funzione sleep regola gradualmente la temperatura durante la notte, aumentandola leggermente durante il sonno profondo, quando il corpo tende a raffreddarsi: questo evita sbalzi termici e mantiene una temperatura confortevole per tutta la notte, permettendo un risparmio sui consumi. La modalità deumidifica (o dry) serve a eliminare l’eccessiva umidità dell’aria e ottenere comunque una confortevole climatizzazione degli ambienti. Ricordiamo, inoltre, che per non fare danni alla salute e godere comunque di un senso di sollievo, è bene non avere una differenza di temperatura superiore ai 6° – 8°C. rispetto all’esterno. Insomma: non occorre trasformare le stanze in ambienti da Era Glaciale.