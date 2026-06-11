La Terra accumula troppo calore: quasi +1,5 gradi rispetto al periodo preindustriale

La Terra continua ad accumulare calore a un ritmo che secondo gli indicatori climatici è da record. Nel corso del 2025, il riscaldamento causato dalle attività umane si è attestato a 1,37 gradi rispetto al periodo preindustriale, e le previsioni portano il dato a superare quota 1,5 gradi. Il rapporto che lancia l'allarme - "Indicators of Global Climate Change (Igcc)", pubblicato su Earth System Science Data - è stato redatto da oltre 70 scienziati, inviati da 56 istituzioni di 17 Paesi diversi, per conto della Commissione europea.
Lo squilibrio energetico
Un dato importante è lo squilibrio energetico, cioè l'accumulo della temperatura nel sistema climatico: questo è dovuto all'azione dell'uomo, con emissioni record di gas serra che intrappolano sempre di più calore nell'atmosfera sbilanciando il mondo. Senza l'influenza umana il riscaldamento dovrebbe essere un valore pari a 0.
Lo squilibrio energetico del pianeta continua a salire provocando cambiamenti in ogni parte del sistema climatico: si scioglie il permafrost, squagliando il ghiaccio e si innalza il livello delle acque del mare. Dal 1901 ben 23 centimetri, quasi 1,9 millimetri all'anno. Per mantenere l'attuale soglia di riscaldamento globale sotto 1,5 gradi, si possono liberare ancora 130 miliardi di tonnellate di CO2, ma ai livelli attuali questa quantità si esaurirà in soli tre anni.
"Lo squilibrio energetico della Terra sta crescendo rapidamente, provocando cambiamenti in ogni componente del sistema climatico, inclusi il riscaldamento oceanico e continentale, lo scongelamento del permafrost, la perdita di ghiaccio e l'innalzamento del livello del mare", ha sottolineato Karina Von Schuckmann, senior advisor per le Scienze oceaniche per le Politiche al Mercator Ocean International.
Il 2025 è stato il terzo anno più caldo mai registrato
Altri risultati contenuti nel report mostrano che il 2025 è stato il terzo anno più caldo mai registrato, coerente con il livello di riscaldamento causato dall'uomo. La variabilità naturale del sistema climatico, inoltre, ha avuto un effetto limitato sulle temperature medie globali dello scorso anno.
"Il nostro studio dimostra che quasi tutto il riscaldamento dell'ultimo decennio è causato dalle attività umane - ha detto Samantha Burgess, responsabile strategica per il Clima nel Copernicus Climate Change Service al Ecmwf -. Gli impatti sui mezzi di sussistenza e sugli ecosistemi si stanno già avvertendo in tutto il mondo e accelereranno man mano che le temperature continueranno a salire".
L'innalzamento globale del livello del mare
Nel 2025 l'innalzamento globale del livello del mare ha raggiunto un nuovo record. Gli studi scientifici dimostrano come tale livello si sia alzato di 23 centimetri dal 1901, a un ritmo di circa 1,8 millimetri all'anno; un ritmo che sta accelerando rapidamente.