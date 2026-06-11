La Terra accumula troppo calore: quasi +1,5 gradi rispetto al periodo preindustriale

"Il nostro studio dimostra che quasi tutto il riscaldamento dell'ultimo decennio è causato dalle attività umane - ha detto Samantha Burgess, responsabile strategica per il Clima nel Copernicus Climate Change Service al Ecmwf -. Gli impatti sui mezzi di sussistenza e sugli ecosistemi si stanno già avvertendo in tutto il mondo e accelereranno man mano che le temperature continueranno a salire".