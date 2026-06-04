Caldo estremo, anche l'Onu conferma: in arrivo un "Super El Niño" | Ecco quando e cosa potrà succedere

Adesso la conferma arriva anche dall'Onu: il fenomeno climatico El Niño, che nell'ultimo ciclo ha spinto le temperature globali a livelli record, sta per arrivare. L'Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) afferma che condizioni riconducibili a El Niño potrebbero svilupparsi già nella finestra compresa tra maggio e luglio. "Quello che emerge chiaramente dai diversi strumenti di previsione è che l'evento sarà forte", ha spiegato a Ginevra, durante un briefing con la stampa, il responsabile delle previsioni climatiche della Wmo, Wilfran Moufouma Okia. "Il nostro ultimo aggiornamento segnala il ritorno di un evento El Niño - ha detto Okia -, caratterizzato da uno spostamento verso temperature superficiali più calde nel Pacifico equatoriale. Questo avrà un impatto sulla temperatura globale, ma modificherà anche i regimi delle precipitazioni in tutto il mondo".