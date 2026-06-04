Caldo estremo, anche l'Onu conferma: in arrivo un "Super El Niño" | Ecco quando e cosa potrà succedere
C'è l'80% di probabilità che si formi durante l'estate, prima di settembre, e il 90% di probabilità che vada avanti fino al mese di novembredi Redazione E-Planet
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Adesso la conferma arriva anche dall'Onu: il fenomeno climatico El Niño, che nell'ultimo ciclo ha spinto le temperature globali a livelli record, sta per arrivare. L'Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) afferma che condizioni riconducibili a El Niño potrebbero svilupparsi già nella finestra compresa tra maggio e luglio. "Quello che emerge chiaramente dai diversi strumenti di previsione è che l'evento sarà forte", ha spiegato a Ginevra, durante un briefing con la stampa, il responsabile delle previsioni climatiche della Wmo, Wilfran Moufouma Okia. "Il nostro ultimo aggiornamento segnala il ritorno di un evento El Niño - ha detto Okia -, caratterizzato da uno spostamento verso temperature superficiali più calde nel Pacifico equatoriale. Questo avrà un impatto sulla temperatura globale, ma modificherà anche i regimi delle precipitazioni in tutto il mondo".
Cosa potrà succedere con il super El Nino?
"In generale - ha aggiunto l’esperto - con El Niño tendiamo a vedere in alcune parti del mondo precipitazioni eccessive. Per esempio nel Grande Corno d'Africa, nella parte meridionale del Sudamerica, in Argentina. Al contrario, abbiamo anche vaste regioni dove vediamo condizioni di siccità. Un esempio può essere gran parte dell’Australia, l'Indonesia, il Sudest asiatico. Ma quello che è chiaro dai diversi strumenti è che l’evento sarà forte".
Quando arriverà il super El Niño
Il mondo deve prepararsi dunque all'imminente ritorno di El Niño. Sono mesi che la comunità scientifica lo ripete, e adesso lo conferma anche l'Organizzazione meteorologica mondiale dell'Onu (Omm), secondo cui il fenomeno climatico ciclico e naturale che innalzerà le temperature di tutto il mondo e intensificherà gli eventi estremi è ormai già dietro l''angolo. C'è l'80% di probabilità che si formi durante l'estate, prima di settembre, e il 90% di probabilità che vada avanti fino al mese di novembre.
Verso i mesi più caldi di sempre?
Da tempo gli scienziati hanno avvertito che potrebbe essere il più intenso di questo secolo, motivo per cui è già stato indicato da alcuni come un Super El Niño. Per Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, il mondo "deve considerarlo come un urgente allarme climatico".
L'Onu avverte che molto probabilmente abbiamo davanti a noi i mesi più caldi di sempre. Dovrebbero quindi essere superati anche i recentissimi record degli scorsi anni: l'ultimo El Niño, che ha colpito nel biennio 2023-2024, è stato uno dei cinque più forti mai registrati e ha contribuito al caldo estremo del 2024, che finora non ha eguali in termini di temperature globali.