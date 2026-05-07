Il caldo estremo minaccia l’agricoltura

Secondo l’ultimo rapporto della FAO e dell’Organizzazione Metereologica Mondiale “Extreme heat and agricolture” la frequenza, l’intensità e la durata degli eventi di caldo estremo sono aumentati drasticamente negli ultimi 50 anni, con impatti preoccupanti sui sistemi agroalimentari e sui paesaggi. Il caldo estremo si riferisce a situazioni in cui le temperature diurne e notturne superano i loro livelli abituali per un periodo prolungato, causando stress fisiologico e danni fisici diretti alle colture alimentari, al bestiame, ai pesci, agli alberi e agli esseri umani.