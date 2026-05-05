Rilasciare animali in natura non è un gioco

Poi c’è lo shock termico: la temperatura del mare è sicuramente diversa da quella dell’acquario in cui si erano abituati a stare. Poi il luogo: gli astici vivono su fondali rocciosi a una certa profondità, liberarli in superficie li espone ai predatori. Infine, soprattutto il tempo: l’astice è un animale notturno che di giorno sta rintanato, ancora una volta gettarlo in mare alla luce del sole è molto utile per il video, meno per l’animale stesso. Insomma, ci sono buone probabilità che gli astici pompeiani siano andati incontro a una morte quasi immediata. I rilasci avvengono, ma in condizioni ben determinate, da parte di personale qualificato, e previa tutta una serie di considerazioni e controlli. Come al solito, la strada più spettacolare e instagrammabile, raramente è quella giusta.