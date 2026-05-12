Emissioni di metano a livelli critici

Secondo il Global Methane Tracker 2026, l’ultimo rapporto pubblicato dell'Agenzia Internazionale per l'Energia (AIE), le emissioni di metano derivanti dai combustibili fossili sono rimaste a livelli critici nel 2025 e rappresentano una grave minaccia climatica. Il settore energetico è responsabile del 35% di tali emissioni, che hanno un impatto climalterante molto elevato e sono in gran parte recuperabili. Alcuni Paesi, stanno facendo progressi e la crisi in corso in Medio Oriente sta ora evidenziando i benefici per la sicurezza energetica delle misure di riduzione.