I VOTI DI E-PLANET

Pagelle in…sostenibili di primavera

Il meglio e il peggio delle notizie della settimana appena finita

di Ronny Mengo
11 Mag 2026 - 12:41
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© Pexels

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Voto 2 a tutti quanti noi, perché l’Italia ha già consumato le risorse naturali che la capacità rigenerativa della terra può garantire per un anno. In pratica, d’ora in avanti siamo in rosso e l’Overshoot Day – così si chiama il giorno in cui finisci la paghetta ecologica – l’abbiamo toccato prima dell’anno scorso. Peggioriamo con invidiabile costanza. Bisogna cambiare lo stile di vita ma la cosa sembra non interessare nessuno. 

© Getty

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Voto 4 all’allarme lanciato dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni: la siccità sta provocando fughe di popoli e incendi. Gravissima la situazione in 5 province della Somalia, mentre in Europa sono 156mila i km quadrati colpiti dalla siccità. 

© Teatro Regio di Parma

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Voto 7 al Teatro Regio di Parma che sostituisce le 500 lampadine della sala principale con un impianto a LED che ridurrà il consumo energetico di quasi l’80% annuo, garantendo una riduzione di 8,8 tonnellate di CO2. 

Rispetto per il patrimonio storico e attenzione all’ambiente, con il consumo che da 36.000 kWh passa a circa 4.300.

© Teatro Regio di Parma

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Per il voto finale recuperare il servizio andato in onda domenica 10 maggio su Italia1! 

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