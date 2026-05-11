Pagelle in…sostenibili di primavera

Voto 2 a tutti quanti noi, perché l’Italia ha già consumato le risorse naturali che la capacità rigenerativa della terra può garantire per un anno. In pratica, d’ora in avanti siamo in rosso e l’Overshoot Day – così si chiama il giorno in cui finisci la paghetta ecologica – l’abbiamo toccato prima dell’anno scorso. Peggioriamo con invidiabile costanza. Bisogna cambiare lo stile di vita ma la cosa sembra non interessare nessuno.