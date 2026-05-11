Pagelle in…sostenibili di primavera
Il meglio e il peggio delle notizie della settimana appena finitadi Ronny Mengo
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Voto 2 a tutti quanti noi, perché l’Italia ha già consumato le risorse naturali che la capacità rigenerativa della terra può garantire per un anno. In pratica, d’ora in avanti siamo in rosso e l’Overshoot Day – così si chiama il giorno in cui finisci la paghetta ecologica – l’abbiamo toccato prima dell’anno scorso. Peggioriamo con invidiabile costanza. Bisogna cambiare lo stile di vita ma la cosa sembra non interessare nessuno.
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Voto 4 all’allarme lanciato dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni: la siccità sta provocando fughe di popoli e incendi. Gravissima la situazione in 5 province della Somalia, mentre in Europa sono 156mila i km quadrati colpiti dalla siccità.
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Voto 7 al Teatro Regio di Parma che sostituisce le 500 lampadine della sala principale con un impianto a LED che ridurrà il consumo energetico di quasi l’80% annuo, garantendo una riduzione di 8,8 tonnellate di CO2.
Rispetto per il patrimonio storico e attenzione all’ambiente, con il consumo che da 36.000 kWh passa a circa 4.300.
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Per il voto finale recuperare il servizio andato in onda domenica 10 maggio su Italia1!