E-Garden: la Kalanchoe, un perfetto regalo fiorito
I preziosi consigli dell’esperto di giardinaggio Stefano Paganodi Redazione E-Planet
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Cari amici di E-Planet, in questo appuntamento con la nostra rubrica di giardinaggio parliamo della Kalanchoe. Una pianta che simboleggia l’allegria, il buon umore e l’ottimismo, perfetta da donare a una persona cara.
Pensate che nei paesi tropicali d’origine si presenta come un piccolo alberello mentre da noi è apprezzata da sempre per via delle sue foglie carnose, dall’aspetto di cera e dalle graziose infiorescenze rosse o gialle, ma anche rosa o bianche.
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In fatto di coltivazione, gradisce terricci drenanti e soffici, perché detesta i ristagni d’acqua, adoperate poi concimi specifici per piante grasse ogni 15 giorni da inizio estate sino alla fioritura e collocatela in ambienti freschi in piena luce.
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Buon E-Garden a tutti!