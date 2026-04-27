E-Garden: la Nandina domestica e l’Alloro del Portogallo

La Nandina domestica è un arbusto sempreverde bello in tutte e quattro le stagioni, perché produce dei fiori bianchi raggruppati in pannocchie, foglie che virano all’arancio in autunno e bacche rosso brillanti per tutto inverno. Adora il sole ma resiste anche alla mezz’ombra e in contenitore diventa un vero punto focale del terrazzo.