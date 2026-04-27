E-Garden: la Nandina domestica e l’Alloro del Portogallo
I preziosi consigli dell’esperto di giardinaggio Stefano Paganodi Redazione E-Planet
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In questo episodio della nostra rubrica di giardinaggio parliamo di due cespugli da riscoprire questa primavera, perfetti per la coltivazione in vaso: la Nandina domestica e l’Alloro del Portogallo.
La Nandina domestica è un arbusto sempreverde bello in tutte e quattro le stagioni, perché produce dei fiori bianchi raggruppati in pannocchie, foglie che virano all’arancio in autunno e bacche rosso brillanti per tutto inverno. Adora il sole ma resiste anche alla mezz’ombra e in contenitore diventa un vero punto focale del terrazzo.
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Il Prunus lusitanica invece, assomiglia moltissimo al Laurus nobilis ma a differenza di quest’ultimo presenta foglie più piccole e strette. Frequentemente coltivato nelle siepi miste, potete associarlo a bordure di rosai, iris ed hemerocallis ma anche coltivarlo nelle fioriere dalle linee geometriche.
Buon giardinaggio e buon E-Garden a tutti voi!
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