E-Garden: le erbe aromatiche

Come ad esempio il rosmarino, che può diventare anche molto grande, con rametti robusti e fusto legnoso. Dategli un vaso tutto suo e non dimenticate di aggiungere della sabbia al terriccio. Lo stesso vale per la salvia. Origano e timo invece sono amici per la pelle. Potete piantarli in un unico vaso, non si lamenteranno di certo! Sono entrambi grandi amanti del sole, perenni e il loro portamento anche tappezzante è un valore aggiunto.