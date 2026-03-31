E-Garden: le erbe aromatiche
I preziosi consigli dell’esperto di giardinaggio Stefano Paganodi Redazione E-Planet
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Cari amici di E-Planet, le protagoniste dell’episodio di oggi sono le profumatissime erbe aromatiche: conosciutissime e apprezzate per il condimento delle pietanze, molte di loro possono essere coltivate con facilità sul balcone o sul davanzale della finestra di casa.
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Vi dico subito che si tratta perlopiù di piante rustiche, pertanto crescono bene anche con uno scarso apporto idrico, ma non fategli mai mancare la luce del sole. Adoperate terricci specifici, che favoriscano un drenaggio rapido dell’acqua in eccesso. Ma si sa, la convivenza non è mai facile e le erbe aromatiche non fanno eccezione: alcune piante crescono meglio insieme, perché traggono beneficio le une dalle altre. Ma ci sono anche quelle che stanno meglio da sole.
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Come ad esempio il rosmarino, che può diventare anche molto grande, con rametti robusti e fusto legnoso. Dategli un vaso tutto suo e non dimenticate di aggiungere della sabbia al terriccio. Lo stesso vale per la salvia. Origano e timo invece sono amici per la pelle. Potete piantarli in un unico vaso, non si lamenteranno di certo! Sono entrambi grandi amanti del sole, perenni e il loro portamento anche tappezzante è un valore aggiunto.
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Buon E-Garden a tutti!