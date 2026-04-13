E-Garden: la Monstera deliciosa
I preziosi consigli dell’esperto di giardinaggio Stefano Paganodi Redazione E-Planet
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In questo appuntamento con la rubrica E-Garden parliamo di una pianta iconica: la Monstera deliciosa. Spettacolare come pianta da interni, ha delle foglie uniche, gigantesche, con incisioni e fori diversi, spesso diverse tra loro anche nel medesimo soggetto. Qui l’eterofillia è di casa.
Per assicurare una lunga vita alla vostra Monstera deliciosa dovete cercare di garantire un buon tasso di umidità, con molta luce diffusa e una temperatura minima intorno ai 10-12 °C.
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Da maggio a settembre può stare benissimo all’aperto, all’ombra di grandi alberi o sotto al portico. Tutta la pianta è molto longeva, può vivere oltre 25-30 anni. Ricordatevi di nebulizzarla tutti i giorni quando la temperatura è elevata e l’umidità in casa è ai minimi storici e di fare altrettanto sul tutore di sostegno.
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Buon E-Garden a tutti voi!