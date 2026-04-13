E-Garden: la Monstera deliciosa

Da maggio a settembre può stare benissimo all’aperto, all’ombra di grandi alberi o sotto al portico. Tutta la pianta è molto longeva, può vivere oltre 25-30 anni. Ricordatevi di nebulizzarla tutti i giorni quando la temperatura è elevata e l’umidità in casa è ai minimi storici e di fare altrettanto sul tutore di sostegno.