Copernicus: "Aprile 2026 è stato il terzo più caldo mai registrato"

Le immagini satellitari ottenute dai dati Copernicus Sentinel 2026 ritraggono il ghiacciaio Cerros de la Plaza (a sinistra) con un leggero manto nevoso il 28 dicembre 2015 e senza manto nevoso il 28 febbraio 2026 nella Sierra Nevada del Cocuy, nel nord-est della Colombia. © Afp
Aprile 2026 è stato il terzo aprile più caldo mai registrato, con una temperatura media dell'aria superficiale di 14,89 °C, ovvero 0,52 °C al di sopra della media di questo mese del trentennio 1991-2020. A renderlo noto, il programma di osservazione della Terra dell'Unione europea, Copernicus, secondo cui l'Aprile più caldo in assoluto è stato quello del 2024, mentre il secondo più caldo quello del 2025. La temperatura di Aprile 2026, ha aggiunto il servizio meteo dell'Ue, è stata di 1,43 °C superiore alla media pre-industriale 1850-1900.
La temperatura media sulla terraferma europea nell'Aprile 2026 è stata la decima più calda in assoluto, con un valore di 8,88 °C, ovvero 0,50 °C al di sopra della media di Aprile del trentennio di riferimento. Il mese di aprile più caldo mai registrato in Europa è stato quello del 2018. Nello stesso mese, la temperatura superficiale dei mari extrapolari (tra i 60° di latitudine Sud e i 60° di latitudine Nord) è stata la seconda più alta mai registrata ad Aprile, con un valore di 21 °C. La temperatura superficiale dei mari extrapolari più alta mai registrata in Aprile è stata rilevata nel 2024, durante l'ultimo fenomeno El Niño (il riscaldamento periodico del Pacifico centro-meridionale e orientale), atteso nuovamente per i prossimi mesi.