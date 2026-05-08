Copernicus: "Aprile 2026 è stato il terzo più caldo mai registrato"

La temperatura media sulla terraferma europea nell'Aprile 2026 è stata la decima più calda in assoluto, con un valore di 8,88 °C, ovvero 0,50 °C al di sopra della media di Aprile del trentennio di riferimento. Il mese di aprile più caldo mai registrato in Europa è stato quello del 2018. Nello stesso mese, la temperatura superficiale dei mari extrapolari (tra i 60° di latitudine Sud e i 60° di latitudine Nord) è stata la seconda più alta mai registrata ad Aprile, con un valore di 21 °C. La temperatura superficiale dei mari extrapolari più alta mai registrata in Aprile è stata rilevata nel 2024, durante l'ultimo fenomeno El Niño (il riscaldamento periodico del Pacifico centro-meridionale e orientale), atteso nuovamente per i prossimi mesi.



