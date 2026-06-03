Maltempo estremo a giugno, l'esperto: "Fragilità idrogeologica non facilita in caso di bombe d'acqua"

Alla domanda sul perché l'Italia negli ultimi anni è attraversata da fenomeni atmosferici sempre più frequenti e pericolosi, Valerio Rossi Albertini spiega che la Penisola sconta "continue fibrillazioni" in un territorio caratterizzato da "fragilità idrogeologica". "L'Italia è prevalentemente collinosa e montuosa, il 70% presenta rilievi e questo aspetto non facilita quando ci sono rovesci torrenziali, ormai noti come bombe d'acqua", afferma il fisico. E sulla prevenzione da attuare spiega: "Serve mettere in sicurezza il territorio, soprattutto alle pendici dei monti dove i corsi d'acqua devono essere sgomberati. La natura ha bisogno di spazio e se non glielo diamo se lo riprende".