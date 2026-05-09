Niscemi, qual è la situazione a 100 giorni dalla frana | Gli esperti: "Serve un ecosistema sostenibile, dannoso creare nuovi insediamenti"

Niscemi, 16 gennaio 2026. Una grave frana sconvolge la città del Nisseno che si affaccia sulla vallata del fiume Maroglio. Non è la prima volta: già era successo nel 1970 e nel 1997. Il fronte, stavolta, è lungo 4,5 chilometri, con un'altezza che varia dai 15-25 metri fino a picchi di 50-55 metri: è una delle frane più gravi e vaste in Europa. Oltre 1.600 gli sfollati, incalcolabili i danni. La causa è nota: il dissesto idrogeologico in Sicilia, acuito dalla situazione dei terreni dovuta alle intense piogge portate dal ciclone Harry. Le lesioni aperte sull'asfalto hanno fatto da preludio a nuovi collassi, l'erosione ha interdetto diverse centinaia di edifici e in zona rossa (e non solo) insistono beni architettonici tutelati. La domanda dei geologi è solo una: la scarpata può ancora arretrare? Quella dei cittadini, invece, guarda già al futuro: quando e come sarà ricostruita Niscemi?