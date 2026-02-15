Niscemi, recuperata la croce crollata: verrà restaurata

È stata recuperata la croce di Niscemi. Il simbolo della città era crollato lo scorso 9 febbraio dopo essere rimasto, in bilico, sul ciglio della frana dal 25 gennaio. Il monumento potrà ora essere ricomposto, nonostante la rottura in più parti. "Il recupero è stato voluto dal capo del dipartimento nazionale della protezione civile, Fabio Ciciliano, che ringraziamo, ed è stato condotto dalle squadre del nucleo operativo centrale di sicurezza della polizia di Stato, con i vigili del fuoco. Li voglio ringraziare. Andiamo avanti, forza, non molliamo" ha detto il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti.