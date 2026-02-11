Niscemi, Schifani: "Consegnati i primi alloggi agli sfollati" | Il sindaco: "I primi 50 metri dalla frana non potranno mai più essere abitati"
Sedici appartamenti a disposizione delle famiglie, con contributi fino a 900 euro al mese per l’autonoma sistemazione
© Ansa
Sedici alloggi sono stati resi disponibili dalla Regione Sicilia per ospitare le famiglie di Niscemi sfollate a causa della frana che ha interessato il centro del comune in provincia di Caltanissetta. A comunicarlo è stato il presidente della Regione Renato Schifani, durante un incontro con il sindaco Massimo Conti, nominato soggetto attuatore degli interventi a favore dei residenti danneggiati.
Schifani è tornato nel comune per un sopralluogo e per coordinare gli interventi decisi. All’incontro erano presenti anche il capo della protezione civile regionale Salvo Cocina, il coordinatore dei danni causati dal maltempo Duilio Alongi, i rappresentanti delle forze dell’ordine, dell’esercito e della protezione civile nazionale.
"Oggi avrei dovuto essere alla Bit di Milano ma ho ritenuto più importante essere qui, accanto alla gente di Niscemi. Siamo venuti non solo per stare vicini alla cittadinanza e alle istituzioni, ma anche per dare attuazione al mio provvedimento" ha dichiarato Schifani.
Il numero degli sfollati censiti è di 1.540. "Non c’erano insediamenti abusivi", ha precisato il sindaco Conti alla commissione Ambiente della Camera. "I primi 50 metri dal fronte della frana purtroppo non potranno mai più essere abitati. Stiamo lavorando invece al censimento di circa 34 attività produttive. Ho emanato un avviso per il censimento degli immobili in locazione o in vendita, l’ipotesi sarà quella di cercare una possibilità di contributo per le case", ha aggiunto.
Il sindaco ha poi spiegato: "Ho incontrato Schifani, nominato commissario dal governo nazionale, che mi ha conferito la nomina (che verrà notificata a breve) come soggetto attuatore per l’assistenza alla popolazione. Contiamo nei prossimi due o tre giorni di erogare il contributo ai quasi 500 nuclei familiari".
I sedici alloggi messi a disposizione sono di proprietà dello Iacp di Caltanissetta e saranno assegnati dal sindaco. Tre si trovano a Niscemi e la consegna è prevista entro quindici giorni, sei a Gela, quattro a Mazzarino e tre a Butera, con consegna entro trenta giorni. Prima dell’arrivo dei nuovi inquilini saranno completati lavori di adeguamento negli appartamenti.
Nei giorni scorsi, la regione Sicilia ha istituito un fondo straordinario da 558 milioni di euro per far fronte alle emergenze provocate dalla frana di Niscemi e dal ciclone Harry. 93 milioni erano stati già stanziati e serviranno a mettere in sicurezza il territorio.