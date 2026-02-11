Niscemi, Schifani: "Consegnati i primi alloggi agli sfollati" | Il sindaco: "I primi 50 metri dalla frana non potranno mai più essere abitati"

I sedici alloggi messi a disposizione sono di proprietà dello Iacp di Caltanissetta e saranno assegnati dal sindaco. Tre si trovano a Niscemi e la consegna è prevista entro quindici giorni, sei a Gela, quattro a Mazzarino e tre a Butera, con consegna entro trenta giorni. Prima dell’arrivo dei nuovi inquilini saranno completati lavori di adeguamento negli appartamenti.