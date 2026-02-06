Frana Niscemi, cinque gli interrogativi della procura ai consulenti

"A Niscemi la priorità è assicurare una casa agli sfollati". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a Siracusa per un sopralluogo per i danni del ciclone Harry. "Sono impegnato per garantire a tutti coloro che sono ospitati da parenti e amici di poter abitare in alloggi decenti, igienicamente pronti, senza ulteriori sacrifici", ha aggiunto. E ha spiegato che sono in corso le verifiche per capire quali immobili potere utilizzare. "Stiamo facendo a Niscemi l'inventario degli edifici vuoti: ci sta lavorando il sindaco e attendo da un momento all'altro dei risultati", ha concluso.