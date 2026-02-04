Niscemi, il Comune alla ricerca di immobili da destinare agli sfollati

Gli eventi franosi che hanno colpito Niscemi hanno fatto scattare l'emergenza abitativa nella zona rossa, con decine di famiglie costrette ad abbandonare le proprie case perché a rischio crollo. Per questo motivo, il sindaco Massimiliano Conti ha fatto pubblicare sul sito del Comune un avviso per una prima ricognizione degli immobili liberi, da acquistare o affittare per poi destinarli ai nuclei familiari colpiti dalla tragedia. Per "soddisfare le esigenze abitative, temporanee o permanenti", si legge nel testo. I proprietari di abitazioni disponibili dovranno indicare ai tecnici comunali la tipologia di immobile, lo stato di conservazione e i dati catastali, oltre a compilare il modulo fornito da consegnare agli uffici competenti.