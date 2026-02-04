l'appello ai cittadini

Niscemi, il Comune alla ricerca di immobili da destinare agli sfollati

L'Ente intende procedere alla ricognizione degli immobili disponibili da destinare ai nuclei familiari colpiti

04 Feb 2026 - 12:14
© Dal Web

© Dal Web

Gli eventi franosi che hanno colpito Niscemi hanno fatto scattare l'emergenza abitativa nella zona rossa, con decine di famiglie costrette ad abbandonare le proprie case perché a rischio crollo. Per questo motivo, il sindaco Massimiliano Conti ha fatto pubblicare sul sito del Comune un avviso per una prima ricognizione degli immobili liberi, da acquistare o affittare per poi destinarli ai nuclei familiari colpiti dalla tragedia. Per "soddisfare le esigenze abitative, temporanee o permanenti", si legge nel testo. I proprietari di abitazioni disponibili dovranno indicare ai tecnici comunali la tipologia di immobile, lo stato di conservazione e i dati catastali, oltre a compilare il modulo fornito da consegnare agli uffici competenti.

Leggi anche

Niscemi, il pm: "Non guarderemo in faccia a nessuno" | La Protezione civile: "La frana sta rallentando"

Frana di Niscemi, il sindaco: "Il recupero dei libri della biblioteca Marsiano è pericolosissimo"

Niscemi, Ciciliano: "La frana va verso il centro città, peggio del Vajont" | Musumeci: "Fronte si allargherà di 400 metri"

Niscemi e quei progetti mai realizzati per la frana del 1997

Ti potrebbe interessare

videovideo
niscemi
frana niscemi

Sullo stesso tema