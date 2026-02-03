Frana di Niscemi, il sindaco: "Il recupero dei libri della biblioteca Marsiano è pericolosissimo"

"Il recupero dei quattromila libri, in questa fase, è pericolosissimo. Tra l'altro sono sistemati in uno scantinato, in una stanza della biblioteca che è in bilico sul ciglio della frana. Quando l'emergenza cesserà - ha aggiunto il primo cittadino - se sarà possibile recuperare qualcosa, di comune accordo con vigili del fuoco e protezione civile, lo faremo. Tutto dovrà essere eseguito in sicurezza". Lo ha detto il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, sull'appello lanciato dalla scrittrice e giornalista Stefania Auci, sostenuto da altri esponenti della cultura, di salvare la biblioteca privata Angelo Marsiano, che custodisce oltre quattromila libri di storia siciliana, nella zona rossa della frana.