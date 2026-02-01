Niscemi, il proprietario della casa crollata: "C'era tutta la mia vita"

"È stata costruita con regolare concessione edilizia, come lo sono le altre che le stavano vicine e sono rimaste ancora in piedi, dove ci abitavano i cugini. Sono uguali perché le ho costruite tutte io. Sono state pensate per essere architettonicamente e ingegneristicamente indistruttibili". Palumbo ha 76 anni e abitava in questa casa da oltre mezzo secolo: lì sono nati i suoi figli, di 51 e 46 anni.