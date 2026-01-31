Niscemi, lunedì gli studenti torneranno a scuola | Gli abitanti esasperati: "Siamo abbandonati"

Sul fronte della viabilità ci sono novità importanti con il completamento del bypass tra le strade provinciali 10 e 12 di Niscemi: una porzione, come comunicato dalla Prefettura, è già percorribile. La parte restante richiede interventi più complessi e sarà completata la prossima settimana. Il comandante del quarto reggimento del Genio guastatori ha comunicato che sono stati esperiti i sopralluoghi sulle altre arterie che saranno oggetto di intervento per stabilire con esattezza i tratti che, tramite la cooperazione del Comune, dovranno essere asfaltati.