Niscemi, palazzina di tre piani crolla nel precipizio

E mentre non c'è pace per Niscemi, il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci ha firmato il decreto di costituzione di una Commissione di studio con il compito di "approfondire le cause e l'evoluzione del movimento franoso che interessa il territorio comunale di Niscemi, la velocità del relativo movimento e le condizioni di rischio residuo". Inoltre, la Commissione avrà un mese di tempo per terminare i propri lavori e potrà avvalersi della collaborazione del Dipartimento nazionale della Protezione civile e del Dipartimento Casa Italia. Presieduta dal rettore dell'Università di Catania Enrico Foti, la Commissione potrà "raccogliere informazioni e condurre indagini su progetti, esperienze e sperimentazioni italiane e straniere, nonché svolgere ogni attività utile al perseguimento delle sue finalità". Gli altri membri, ai quali non spettano compensi, sono: Fausto Guzzetti, Accademico dei Lincei, Mauro Scaccianoce, presidente dell'Assemblea nazionale dei presidenti degli Ordini provinciali degli Ingegneri, Roberto Troncarelli, presidente del Consiglio nazionale dei Geologi, Giuseppe Sappa, professore Ordinario di Geologia applicata - Università degli Studi di Roma La Sapienza.