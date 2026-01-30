Niscemi, Svimez: usare subito 1,2 miliardi di fondi Fsc per interventi

Per finanziare gli interventi strutturali a Niscemi, colpita da una frana più imponente di quella del Vajont, secondo la Svimez (l'associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel mezzogiorno) "bisogna passare in tempi brevi alla definizione di un programma, a partire dalla mobilitazione delle risorse disponibili, facendo leva in particolare sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione della Regione siciliana, che destina 1,2 miliardi di euro alle misure per 'rischi e adattamento climatico', da impegnare entro il 2029 nell'ambito dell'accordo di coesione sottoscritto con il governo".