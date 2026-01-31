Niscemi, la frana e le ordinanze del Comune: solo tre giorni dopo l'elenco delle strade della zona rossa

Solo il giorno seguente i tecnici del Comune fanno un sopralluogo: "È emersa una situazione di pericolo imminente per la pubblica e privata incolumità, con particolare riferimento agli edifici posti sul fronte della frana per un'area di interdizione di almeno 150 metri", si legge nelle carte. Il sindaco firma l'ordinanza di "sgombero immediato dei locali adibiti a residenza e ad attività siti nell'area delimitata che rientrano nella fascia rossa" individuata da un retino giallo di una planimetria allegata al documento e "l'interdizione temporanea di utilizzo delle aree ricadenti nella zona rossa, nonché il divieto assoluto di accesso".