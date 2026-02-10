Niscemi, Ciciliano: "La croce caduta sarà recuperata e restaurata"

Nella fascia da zero a cinquanta metri, ci saranno droni usati per entrare nelle abitazioni, che non possono essere raggiunte, per valutare ciò che si può prelevare. Saranno attività condotte da corpi speciali di polizia". Lo ha detto il capo del dipartimento nazionale di protezione civile Fabio Ciciliano al termine del vertice operativo tenutosi a Niscemi (Caltanissetta). "Le tre scuole in zona rossa non riapriranno più e c'è da fare un ragionamento con la comunità e con il sindaco per la realizzazione di nuovi istituti", ha detto inoltre Ciciliano.