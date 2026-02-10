Niscemi, Ciciliano: "La croce caduta sarà recuperata e restaurata"
L'annuncio del capo di dipartimento della protezione civile
"La croce caduta sarà recuperata e restaurata, lo abbiamo deciso insieme al sindaco Massimiliano Conti". Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, a Niscemi, dopo il crollo della croce in pietra simbolo di resistenza e speranza.
Droni al lavoro
Nella fascia da zero a cinquanta metri, ci saranno droni usati per entrare nelle abitazioni, che non possono essere raggiunte, per valutare ciò che si può prelevare. Saranno attività condotte da corpi speciali di polizia". Lo ha detto il capo del dipartimento nazionale di protezione civile Fabio Ciciliano al termine del vertice operativo tenutosi a Niscemi (Caltanissetta). "Le tre scuole in zona rossa non riapriranno più e c'è da fare un ragionamento con la comunità e con il sindaco per la realizzazione di nuovi istituti", ha detto inoltre Ciciliano.
La frana rallenta
"L'arretramento della frana sta rallentando. Escludiamo pericoli per le persone. Le strade immediatamente prossime alla frana rimarranno chiuse". Lo ha detto il capo del dipartimento della protezione civile Fabio Ciciliano al termine di un vertice operativo tenuto in municipio a Niscemi (Caltanissetta). "Sono novantanove i nuclei familiari che non potranno più rientrare nelle abitazioni e stiamo già provvedendo a definire le soluzioni per ricollocarli anche in abitazioni dello Iacp", ha detto ancora Ciciliano.