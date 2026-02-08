Frana a Niscemi, un abitante: "Mia madre, in sogno, mi ha detto di scappare via"

Lo Monaco rivela anche di essersi salvato per puro caso. "Il giorno prima della frana ho sognato mia madre, che non c’è più, e mi diceva che io e mia sorella dovevamo scappare via e andare da lei", confida a Silvia Toffanin. "Il mattino seguente, alle sette, mia sorella mi ha chiamato all’improvviso invitandomi a pranzo. Quando sono tornato, ho trovato polizia, vigili del fuoco e carabinieri: la zona era già stata evacuata".