Frana a Niscemi, un abitante: "Mia madre, in sogno, mi ha detto di scappare via"
Giovanni Lo Monaco parla a "Verissimo" della tragedia che ha colpito lui e i suoi concittadini: "Siamo traumatizzati"
© Da video
Giovanni Lo Monaco, abitante di Niscemi, cittadina di circa 25 mila persone nel consorzio comunale di Caltanissetta, è stato ospite di "Verissimo" per raccontare come la frana che ha colpito il territorio abbia stravolto la sua vita e quella dell’intera comunità.
L’uomo di mezza età, da un momento all’altro, si è ritrovato senza un tetto sopra la testa. "In questi giorni non si dorme più, tra panico e paura. Non sappiamo cosa pensare, siamo traumatizzati", spiega con voce provata, prima di entrare nel dettaglio della sua situazione.
"Non ho più né la casa che i miei genitori hanno comprato dopo cinquant’anni di sacrifici, né quella in cui vivevo io", racconta. Oggi è ospite del cognato, che abita in campagna, a sei chilometri dal paese, lontano da tutto ciò che fino a poco tempo fa rappresentava la sua quotidianità.
Lo Monaco rivela anche di essersi salvato per puro caso. "Il giorno prima della frana ho sognato mia madre, che non c’è più, e mi diceva che io e mia sorella dovevamo scappare via e andare da lei", confida a Silvia Toffanin. "Il mattino seguente, alle sette, mia sorella mi ha chiamato all’improvviso invitandomi a pranzo. Quando sono tornato, ho trovato polizia, vigili del fuoco e carabinieri: la zona era già stata evacuata".
Con le lacrime agli occhi, l’uomo lancia un appello accorato: "Che lo Stato ci aiuti, siamo rimasti in mezzo alla strada. Stiamo soffrendo tutti".