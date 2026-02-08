Niscemi, accolta dopo la frana: madre incinta chiamerà la figlia come l’insegnante che l'ha ospitata

Amalia li ha accompagnati nella villetta di campagna, fuori dall’area a rischio. Lì la famiglia vive dal giorno della frana. "Era importante dare loro un posto caldo e tranquillo", ha spiegato l’insegnante, sottolineando come l’accoglienza sia una naturale conseguenza dei valori che ogni giorno cerca di trasmettere a scuola. Claudia racconta di aver trovato serenità, soprattutto per i bambini, che ora possono muoversi e giocare in sicurezza. È riconoscente ma non nasconde la preoccupazione per il futuro. La sistemazione è temporanea e il rientro nella casa in affitto non sarà possibile. Attende risposte dalle istituzioni per una soluzione stabile. Il parto è previsto a breve, forse entro due settimane. La decisione è già presa: la bambina si chiamerà Amalia.