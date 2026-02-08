Niscemi, accolta dopo la frana: madre incinta chiamerà la figlia come l’insegnante che l'ha ospitata
La donna e i bambini erano rimasti senza una sistemazione dopo l’ordine di sgombero. Il nuovo alloggio in una casa di campagna fuori dall’area a rischio
© Ansa
Nel giorno in cui la frana ha imposto l’evacuazione di centinaia di persone, una famiglia ha trovato riparo grazie a un gesto di accoglienza privata. È accaduto quando Amalia Scifo, insegnante, ha deciso di ospitare nella propria casa di campagna una donna incinta e i suoi tre figli, rimasti senza abitazione dopo l’ordinanza di sgombero. La donna si chiama Claudia Lacatus, ha 33 anni ed è all’ottavo mese di gravidanza. Vive in Italia da circa dieci anni ed era in affitto in una delle zone dichiarate a rischio. Con lei ci sono tre bambini: due gemelli di dieci anni e un altro di otto.
Anche la famiglia dell'insegnante è stata coinvolta dall’emergenza. Lo studio del marito e le abitazioni della suocera e della cognata si trovano nella zona rossa. Prima di tutto la docente ha accolto nella propria casa in paese i familiari più anziani. Successivamente ha pensato a Claudia e ai bambini, che conosceva già per motivi scolastici: uno dei figli è suo alunno nella scuola dell’infanzia.
Amalia li ha accompagnati nella villetta di campagna, fuori dall’area a rischio. Lì la famiglia vive dal giorno della frana. "Era importante dare loro un posto caldo e tranquillo", ha spiegato l’insegnante, sottolineando come l’accoglienza sia una naturale conseguenza dei valori che ogni giorno cerca di trasmettere a scuola. Claudia racconta di aver trovato serenità, soprattutto per i bambini, che ora possono muoversi e giocare in sicurezza. È riconoscente ma non nasconde la preoccupazione per il futuro. La sistemazione è temporanea e il rientro nella casa in affitto non sarà possibile. Attende risposte dalle istituzioni per una soluzione stabile. Il parto è previsto a breve, forse entro due settimane. La decisione è già presa: la bambina si chiamerà Amalia.