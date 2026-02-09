Niscemi, crollata la croce sul ciglio della frana

Finora era rimasta lì, in piedi, a dare speranza ai cittadini di Niscemi che hanno perso le loro case e la loro quotidianità. Adesso, però, è crollata anche la croce, nel quartiere più colpito dalla frana che ha distrutto il Paese lo scorso 25 gennaio. Così come già era successo per l'automobile simbolo della tragedia, anche il monumento è precipitato nel burrone. Le piogge di questi giorni hanno aggravato la situazione del terreno, provocando altri leggeri smottamenti. Un episodio simbolico, avvenuto a 30 metri dal ciglio della frana proprio nel giorno in cui i vigili del fuoco hanno accompagnato gli sfollati a prendere i loro oggetti dalle abitazioni. La croce in marmo indicava la chiesa Sante Croci, crollata nel 1997 durante un altro grave episodio franoso.