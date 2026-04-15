Frana Niscemi: 13 indagati, tra loro anche gli ultimi quattro presidenti della Regione

Svolta nelle indagini sulla frana che il 25 gennaio scorso ha devastato Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Il procuratore di Gela Salvatore Vella, che ha aperto un fascicolo per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana, ha reso noto che sono tredici le persone sono state iscritte nel registro degli indagati. L'enorme smottamento trascinò a valle case e mezzi e decine di immobili rimasero sospesi nel vuoto. Gi sfollati furono circa 1500. Tra gli indagati, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Ansa, ci sono anche i presidenti della Regione Sicilia, in carica dal 2010 al 2026: Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci e Renato Schifani.