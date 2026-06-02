Monte Bianco, turista colpito da fulmine: soccorsi bloccati dal maltempo

È in corso un intervento del Soccorso Alpino valdostano sul Dente del Gigante, nella parte settentrionale del massiccio del Monte Bianco, per il recupero di due alpinisti polacchi, di cui uno colpito a una spalla da un fulmine. I due hanno riferito di essere in buone condizioni di salute. A causa delle condizioni meteo avverse, al momento è impossibile l'impiego dell'elicottero. Una squadra composta da soccorritori del Soccorso Alpino valdostano e del soccorso alpino della Guardia di Finanza ha effettuato un primo avvicinamento con la funivia Skyway ed è ora ferma al Rifugio Torino. Possibile l'intervento con tecnica alpinistica (comunque difficile in queste condizioni), ma al momento non è possibile raggiungere i due alpinisti in sicurezza.