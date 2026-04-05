Francia, uomo muore cadendo in un canalone sul Monte Bianco

Un uomo di 32 anni è morto oggi dopo essere caduto in un ripido canalone nel massiccio del Monte Bianco, in Alta Savoia in Francia, secondo quanto riportato dai servizi di soccorso. L'uomo è caduto nel Couloir Whymper sull'Aiguille Verte, una località popolare per lo sci estremo. "Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, è stato dichiarato morto", ha affermato la gendarmeria d'alta montagna di Chamonix.