Maltempo: pioggia, vento e grandine al Nord. Traffico in tilt e allagamenti diffusi
Nel Varesotto"oltre 100 chiamate ai Vigili del fuoco. A Milano monitorati i fiumi. Disagi per il traffico a Pordenone e Novara causa grandine e nevedi Maria Stella Carrara
Strade "imbiancate" dalla grandine, vento forte e pioggia intensa. L'anticipo d'estate in parte del Nord Italia si è fermato, si torna ad indossare impermeabili, pullover. Allerta arancione per grandine e pioggia in Veneto e in Liguria, dove il 3 giugno resteranno chiuse le scuole di La Spezia e di alcuni comuni, come Chiavari, Rapallo e Santa Margherita Ligure. L'ondata di maltempo ha causato una drastica diminuzione delle temperature nelle città del Centro-Nord, con cali anche di 10 gradi rispetto ai giorni precedenti. Secondo gli esperti, per tornare al bel tempo bisognerà aspettare il fine settimana.