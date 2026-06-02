Maltempo: pioggia, vento e grandine al Nord. Traffico in tilt e allagamenti diffusi

Strade "imbiancate" dalla grandine, vento forte e pioggia intensa. L'anticipo d'estate in parte del Nord Italia si è fermato, si torna ad indossare impermeabili, pullover. Allerta arancione per grandine e pioggia in Veneto e in Liguria, dove il 3 giugno resteranno chiuse le scuole di La Spezia e di alcuni comuni, come Chiavari, Rapallo e Santa Margherita Ligure. L'ondata di maltempo ha causato una drastica diminuzione delle temperature nelle città del Centro-Nord, con cali anche di 10 gradi rispetto ai giorni precedenti. Secondo gli esperti, per tornare al bel tempo bisognerà aspettare il fine settimana.