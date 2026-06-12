El Niño è ufficialmente arrivato: ecco cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi

Nei giorni scorsi anche l'Onu aveva lanciato l'allerta spiegando che i mesi a venire potrebbero essere i più caldi di sempre. "Quello che emerge chiaramente dai diversi strumenti di previsione è che l'evento sarà forte", aveva spiegato a Ginevra, durante un briefing con la stampa, il responsabile delle previsioni climatiche della Wmo, Wilfran Moufouma Okia. "Il nostro ultimo aggiornamento segnala il ritorno di un evento El Niño - aveva detto Okia -, caratterizzato da uno spostamento verso temperature superficiali più calde nel Pacifico equatoriale. Questo avrà un impatto sulla temperatura globale, ma modificherà anche i regimi delle precipitazioni in tutto il mondo".