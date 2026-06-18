Francia, il premier Lecornu chiede test antidroga per collaboratori dei ministri

Il premier francese Sebastien Lecornu ha chiesto ai ministri di organizzare test antidroga obbligatori per i loro collaboratori. Lo riferisce l'emittente televisiva "Bfmtv", spiegando che Lecornu ha inviato una circolare ai ministri con la richiesta. Il consumo di stupefacenti da parte di funzionari pubblici rappresenta "una vulnerabilità personale suscettibile di essere sfruttata da gruppi di pressione, da reti criminali o da manovre di ingerenza" ha scritto il premier nella circolare. Il canale tv ha riferito che quindici giorni fa è stato effettuato a sorpresa un test antidroga a Matignon, sede del governo francese. Nella circolare, Lecornu chiede ai ministri di trarre "le conseguenze" adeguate in caso di risultati positivi.